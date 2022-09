Bologna, Barrow è tornato in gruppo. Sarà a disposizione contro la Juve

Buone notizie per il Bologna: Musa Barrow è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il gambiano, dunque, sarà a disposizione di Thiago Motta per la prossima sfida contro la Juventus. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale del club emiliano: “Dopo la partitella di ieri con la Primavera, stamattina la squadra ha svolto una seduta atletica a Casteldebole agli ordini di Thiago Motta e del suo staff. Musa Barrow si è allenato con i compagni”.

Foto: Twitter Bologna