Samardzic risponde a Castro. Finisce 1-1 tra Bologna e Atalanta. Espulso Lukumi

Conclusa la sfida dal sapore di Champions del Dall’Ara tra Bologna e Atalanta. Finisce 1-1 con Samardzic e Castro a segno.

Primo tempo non molto bello, ritmi blandi, molta aggressività tra le due squadre ed equilibrio. Nella ripresa gara spettacolare. Il Bologna passa subito in vantaggio al primo minuto della ripresa. Gioiellino di Castro, che batte Carnesecchi, un gol che lancia il Bologna. La gara cambia 5 minuti dopo. Errore difensivo del Bologna, Lukumi stende Lookman, viene dato calcio di rigore per la Dea e giallo al difensore. Il VAR però rettifica, il rigore non c’è, fallo fuori area, quindi rosso per il difensore.

Inizia un assalto clamoroso dell’Atalanta alla ricerca del pareggio e della rimonta. Gasperini si gioca tutte le carte, giocandosi ogni carta offensiva con Retegui, Zaniolo, Samardzic, De Ketelare, Cuadrado, Lookman, Pasalic, Atalanta che sfiora il palo con un palo di Ederson. Spinge la Dea fino alla fine, al minuto 89, palo clamoroso di Samardzic, il serbo però 1 minuto dopo prende bene la mira e stavolta insacca con un sinistro strepitoso alle spalle di Skorpuski. E’ 1-1 al Dall’Ara, gran bel secondo tempo.

Un pareggio che comunque non serve a nessuna delle due. Il Bologna sale a 7, così come l’Atalanta, distanti dalle zone alte.

Foto: Instagram Samardic