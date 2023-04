Bologna, Arnautovic e Cambiaso continuano il lavoro personalizzato. Il report

Nella giornata odierna il Bologna è tornato ad allenarsi dopo il pareggio di sabato pomeriggio contro il Milan, ecco il report sulla seduta d’allenamento mattutina: “Dopo il giorno libero la squadra ha ripreso i lavori in vista di Verona-Bologna di venerdì. Per i rossoblù attivazione atletica e partitella a metà campo, con Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic che hanno proseguito il proprio programma differenziato in campo”.

Foto: arnautovic-sito-ufficiale-bologna