Bologna, ancora differenziato per Odgaard

Il Bologna è tornato ad allenarsi questa mattina a Casteldebole in vista della sfida contro la Roma, sfida cruciale per il quarto posto. Questo il report della società rossoblù sul proprio sito ufficiale: “La squadra continua la preparazione alla partita di Roma: oggi i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Allenamento differenziato per Jens Odgaard. Domani, a -2 da Roma-Bologna, i rossoblù si alleneranno a porte chiuse. Thiago Motta sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.

Foto: Instagram Odgaard