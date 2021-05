Bologna, Amey diventa il più giovane esordiente in Serie A a 15 anni e 274 giorni

Al Dall’Ara, nella sfida odierna contro il Genoa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha mandato in campo al minuto 88 Wisdom Amey, terzino destro classe 2005.

Amey è diventato così il più giovane esordiente di sempre in Serie A, battendo il record di Amedeo Amedei che durava dal 1937, eguagliato da Pietro Pellegri nel 2016.

Il difensore di Bassano del Grappa è sceso in campo a soli 15 anni e 274 giorni, soltanto sei in meno all’ex romanista.