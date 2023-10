Bologna, altra tegola difensiva per Thiago Motta: si ferma Kristiansen

Continua l’emergenza nel reparto arretrato per il Bologna e per Thiago Motta. I rossoblù in mattinata hanno pubblicato le condizioni di Victor Kristiansen, che potrebbe rimanere fermo per 3 settimane per un infortunio. Ecco il comunicato:

La preparazione a Inter-Bologna continua a Casteldebole: oggi la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica con partitella al termine. Terapie per Jhon Lucumi e Stefan Posch. In seguito ad un risentimento accusato nel corso della partita con l’Empoli, Victor Kristiansen è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane. Domani, a due giorni dalla partita con l’Inter, i rossoblù sosterranno un allenamento a porte chiuse.

Foto: Kristiansen twitter bologna