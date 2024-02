Bologna, allenamento con i compagni per Castro. Domani la conferenza stampa di presentazione

Inizia ufficialmente la sua avventura con il Bologna Santiago Castro, attaccante argentino giunto in Italia lo scorso gennaio dal Velez Sarsfield. Il classe ‘2004 -fa sapere il club nel suo report- ha svolto quest’oggi allenamento, il primo con i nuovi compagni, al centro tecnico Casteldebole, mettendo nel mirino la partita di domenica in casa dell’Atalanta. Attraverso una nota ufficiale il Bologna ha inoltre comunicato che nella giornata di mercoledì alle 14:00 Castro si recherà presso la sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Inoltre, all’interno del comunicato la società informa che la squadra svolgerà una seduta di allenamento a porte chiuse alle ore 11:00, sempre nella giornata di mercoledì.

Foto: sito Bologna