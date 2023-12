Boloca operato alla mandibola. Il comunicato del Sassuolo

Il centrocampista del Sassuolo Daniel Boloca, in seguito alla frattura scomposta alla mandibola rimediata ieri nel match contro il Genoa, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Questo il comunicato del Sassuolo: “Il calciatore Daniel Boloca, accompagnato dal Dr. Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi della frattura scomposta mandibolare rimediata ieri nel corso di Sassuolo-Genoa. L’operazione, effettuata presso la casa di cura “Villa Montallegro” di Genova dal Prof. Bernardo Bianchi e dal Dott. Francesco Arcuri della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale IRCCS San Martino di Genova, è perfettamente riuscita”.

Foto: sito Sssuolo