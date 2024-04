Bolgia nerazzurra a San Siro: i tifosi in festa accolgono il bus dell’Inter

I tifosi dell’Inter hanno già dato il via alla festa per il ventesimo tricolore conquistato lunedì scorso. La squadra di Simone Inzaghi, da poco arrivata a San Siro per disputare il match con il Torino, è stata accolta da una bolgia di tifosi festanti, che si sono affollati attorno al bus che trasportava i giocatori all’interno dell’impianto, intonando il coro “I campioni dell’Italia siamo noi”.

Foto: Twitter Inter