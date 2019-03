A Bola: Monaco, tutto fatto per il riscatto di Gelson Martins. Ma lo Sporting…

In casa Monaco brilla la stella di Gelson Martins. L’esterno offensivo portoghese, arrivato a gennaio in prestito dall’Atletico Madrid, è l’assoluto protagonista della rinascita della squadra di Jardim. Ecco perché, secondo quanto rivela A Bola, nei prossimi giorni il club del Principato pagherà ai Colchoneros 30 milioni di euro per il riscatto del cartellino. Occhio, però, perché non tutta tale cifra potrebbe finire nelle casse dell’Atletico: lo Sporting Lisbona, società dalla quale Gelson Martins arrivò a Madrid, ora pretende una buona parte (oltre 15 milioni) della cifra che arriverà per la cessione del giocatore. L’Atletico, si legge, sta cercando una soluzione amichevole per accontentare le richieste del club lusitano.

Foto: Twitter ufficiale Monaco