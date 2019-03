A Bola esalta Ronaldo: “Il ritorno più atteso”

Cristiano Ronaldo torna in Nazionale dopo circa nove mesi. L’ultima apparizione di CR7 con la maglia del Portogallo risale al 30 giugno 2018, quando l’Uruguay ha sconfitto i campioni d’Europa per 2-1 negli ottavi di finale del mondiale in Russia. L’attaccante della Juventus si è messo subito a disposizione del ct Fernando Santos e ha lavorato con il resto del gruppo. La Nazionale portoghese sarà impegnata con Ucraina e Serbia nelle sfide di qualificazione ad Euro 2020. In patria il ritorno di Cristiano Ronaldo è stato accolto con grande gioia e il quotidiano A Bola titola così: “Il ritorno più atteso”.

Foto: AS