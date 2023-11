Bojan Krkic: “Messi e Cristiano Ronaldo non sono un esempio per i giovani”

In un’intervista rilasciata ad AS in occasione dell’uscita del suo documentario, Bojan Krkic, ex giocatore del Barcellona, del Milan e della Roma, ha ripercorso i grandi problemi del calcio moderno e ha parlato anche di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Questo non è un documentario solo per gli appassionati di calcio, ma va oltre, parla di situazioni personali e insegna che Messi non è un esempio. Né Messi, né Cristiano, né Rafa Nadal sono casi ordinari, non possono essere un esempio per i giovani. Sono straordinari. Il successo non è questo, è qualcosa che accade solo a loro. Il successo può essere applicato a molti scenari. Per esempio, per me Sergio Canales è un atleta di successo perché si è rotto il ginocchio tre volte ed è arrivato in Nazionale. Joselu, a 33 anni, è arrivato a Madrid. Queste situazioni sono storie di successo”.

Foto: Montrel Impact Twitter