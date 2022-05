Bohinen non si pone limiti: “Voglio giocare in una delle migliori squadre d’Europa, sogno la Champions League”

Piacevole sorpresa degli ultimi due mesi di stagione della Salernitana, Emil Bohinen è stato visitato dall’emmitente norvegese TV2: “Il clima è fantastico. La gente è più calorosa e aperta qui che in Russia, ma l’inizio è stato comunque molto più duro di quanto pensassi. Pensavo di giocare subito, ma ho dovuto lottare molto per prendere fiducia. C’è una cultura diversa qui e il calcio italiano è molto cinico. C’è molta tattica. Ho dovuto imparare un diverso tipo di mentalità, un diverso tipo di calcio. Quando finalmente ho guadagnato la fiducia e mi sono ambientato in squadra, ho iniziato a migliorare.

Ora ho acquisito così tanta esperienza che so cosa voglio e dove voglio concentrarmi per il futuro. Adesso vivo un sogno e gioco in una dei campionati più importanti d’Europa, ma questo è solo l’inizio. Una cosa è certa: ci saranno cose eccitanti in futuro. Voglio giocare in una delle migliori squadre d’Europa. Sogno la Champions League e la nazionale norvegese. È difficile non pensarci, spero davvero di poter qualificare la nazionale norvegese per il Mondiale. Ho questo sogno fin da piccolo“.

Foto: sito Salernitana