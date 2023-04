Boga: “Vogliamo l’Europa. Lookman? E’ un killer quando vede la porta”

L’esterno dell’Atalanta, Jeremie Boga, si è concesso ad un’intervista per Tuttosport in cui analizza il momento della sua squadra e i prossimi obiettivi che la Dea si è posta: “Ci sono ancora 10 partite, tanti punti e dobbiamo solo pensare a giocare e a fare il massimo: poi vedremo quanto in alto saremo stati capaci di arrivare. Speriamo di tornare in Europa, lo vogliamo tutti con grande determinazione”.

Alla fine si concede anche ad un divertente gioco in cui con una parola descrive ogni compagno di squadra, partendo da se stesso: “Io ‘dribbling’, Hojlund ‘velocità’, Muriel è eleganza, Zapata direi forza mentre Lookman è complicato, lui è un po’ di tutto questo. Facciamo così: killer, quando vede la porta è letale”.

Foto: Instagram Atalanta