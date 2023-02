Boga: “Ora mi diverto perché gioco un po’ di più. Champions? cercheremo di arrivare più in alto possibile”

L’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha speso delle parole su questo avvio di campionato: “Ora mi diverto perché gioco un po’ di più e lo faccio anche bene. In questo anno difficile qui ho continuato a credere in me e nella squadra. Non ho mai avuto l’idea di andarmene perché volevo dimostrare all’Atalanta le mie qualità. Ora posso giocare dove mi sento meglio ma sono sempre a disposizione del mister dove serve. Devo migliorare nel cercare di essere più concreto e fare meno dribbling. Champions? Siamo lì è normale pensarci, cercheremo di arrivare più in alto possibile”.

Foto: Twitter Atalanta