Boga: “L’Atalanta può aiutarmi a fare il salto di qualità. Crediamo nel quarto posto”

Jeremie Boga e l’Atalanta, un rapporto che settimana dopo settimana si sta fortificando. Queste le parole dell’attaccante a L’Eco di Bergamo: “Posso fare molto di più: sono ancora in fase di adattamento, anche se compagni e allenatore mi stanno aiutando. Ogni giorno mi sento meglio, ma c’è ancora molto Boga da vedere. Ho approfittato della pausa e del fatto che non sono partito per la nazionale, per superare i problemi e lavorare bene. Salto di qualità? È quello che voglio e l’Atalanta è la squadra che mi può permettere questo step

Il Napoli? Partita difficile, loro segnano tanto come noi. Dovremo difendere bene e giocare come sappiamo, come abbiamo fatto di recente: vogliamo vincere per avvicinarci alle prime. Per i nostri avversari sarà una gara delicata in chiave scudetto, ma anche noi abbiamo un obiettivo. Credere nel quarto posto? Lo faremo fin quando la matematica ce lo permetterà“.

Foto: Twitter Atalanta