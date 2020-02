Il Sassuolo batte la Spal in rimonta nel lunch match della 23esima giornata di Serie A. Bonifazi apre le marcature al 23′ e illude i padroni di casa, ma nella ripresa Caputo (su rigore al 65′) e Boga (90′) lanciano la squadra di De Zerbi, alla seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro la Roma. La Spal resta ultima in classifica e ora la panchina di Semplici traballa sempre più: prima della partita, il direttore generale Gazzoli aveva detto che il futuro del tecnico si sarebbe deciso soltanto al triplice fischio, e infatti in casa Spal le valutazioni sono già in corso. In giro non c’è molto dopo il no di Ballardini di poco tempo fa e considerato che diversi allenatori hanno già trovato sistemazione. Al club estense è stato proposto Gigi Di Biagio, il nome da tenere in considerazione in caso di esonero di Semplici.

Venerdì 7 febbraio

20:45 Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil, Mkhitaryan – Orsolini, Barrow 2)

Sabato 8 febbraio

15:00 Fiorentina-Atalanta 1-2 (Chiesa – Zapata, Malinovsky)

18:00 Torino-Sampdoria 1-3 (Verdi – Ramirez 2, Quagliarella)

20:45 Verona-Juventus 1-2 (Borini, Pazzini – Ronaldo)

Domenica 9 febbraio

12:30 Spal-Sassuolo 1-2 (Bonifazi – Caputo, Boga)

15:00 Brescia-Udinese

15:00 Genoa-Cagliari

15:00 Napoli-Lecce

18:00 Parma-Lazio

20:45 Inter-Milan

CLASSIFICA: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 23; Lecce 19; Genoa 16; Spal, Brescia 15.

Foto: Twitter ufficiale Spal