Boga: “E’ troppo presto per parlare di un addio al Sassuolo. Chelsea? Non ho rimpianti”

Sono pochi i giocatori al mondo che possono vantare nel proprio curriculum un gol realizzato a Gianluigi Buffon in pallonetto. Tra questi figura Jeremie Boga, esterno d’attacco del Sassuolo, protagonista nel 2 a 2 conquistato dai neroverdi allo Stadium nello scorso weekend. Intervistato in Francia da Foot Mercato, il giocatore ha parlato anche del suo futuro: “E’ troppo presto per parlare di un addio al Sassuolo. Prima di tutto devo fare una buona stagione con il mio club, segnando molto e aiutando con gli assist i miei compagni. Solo dopo potrò pensare di andare in un club più importante”.

Chelsea

“E’ un peccato non essere riuscito ad impormi lì, ma non ho rimpianti. Ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Se però continuerò a fare bene, lavorando duramente, magari un giorno potrei tornare ai Blues”.

Foto: Twitter Sassuolo