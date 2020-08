Boga e il Sassuolo: storia di una consacrazione

Tecnica, rapidità e versatilità. Jeremy Boga è stato tra i migliori calciatori dell’ultimo, anacronistico e particolare, campionato di Serie A. L’oggetto del desiderio di tante big, bramose di portare nella propria squadra il gioiello di casa Sassuolo. Alla corte di De Zerbi, Boga ha trovato l’habitat adatto per esplodere. Per dimostrare il proprio potenziale e tutto il suo talento. Da Rennes a Reggio Emilia, passando per alcune esperienze in Inghilterra. Boga è destinato a vivere una carriera brillante. Può agire come esterno offensivo, su entrambe le fasce. Può agire come seconda punta o anche essere schierato sulla trequarti. Boga ama il dribbling ed è fulminante con le sue accelerazioni. Un calciatore moderno che è molto abile nel tiro della distanza. 11 reti e 2 assist rappresentano il biglietto da visita di un ragazzo che era arrivato in sordina dal Chelsea. L’esubero dei Blues che trova terreno fertile in Emilia: a Reggio con De Zerbi, si creano le condizioni ideali per esplodere. Il calcio offensivo esalta le sue caratteristiche. Il calciatore classe 1997 gioca dal 2017 con la Nazionale ivoriana, pur avendo la cittadinanza francese. Debutta nella gara con la Guinea, entrando al 77′ al posto di Seri. Talento cristallino. Personalità e desiderio di emergere. Boga è ormai una certezza della Serie A e rappresenta la prossima plusvalenza del Sassuolo. L’ennesima scommessa vinta in quel di Reggio Emilia.