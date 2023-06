In mattinata l’attaccante Jeremie Boga ha sostenuto il provino decisivo per capire le sue condizioni in vista della partita contro il Monza. Sfortunatamente per lui il dolore alla caviglia è ritornato con molta insistenza, tanto che il calciatore ha dovuto alzare bandiera bianca e chiudere anzitempo il suo campionato.

Foto: Instagram Atalanta