Boga al Nizza non è più una sorpresa: trattativa in stato avanzato

Jérémie Boga potrebbe salutare presto l’Atalanta. Dopo quanto anticipato questa mattina da Michele Criscitiello per Sportitalia, il calciatore ivoriano è sempre più vicino al Nizza, dove ritroverebbe Francesco Farioli, collaboratore di Roberto De Zerbi durante la parentesi al Sassuolo e ora tecnico del club francese. La trattativa si trova in stato avanzato, contatti fitti tra i due club e via libera vicino per una cifra sulla base di 15-16 milioni più bonus.

Foto: Instagram Atalanta