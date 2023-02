Boga: “A gennaio il club mi ha detto che non mi avrebbe ceduto. Ho sentito la fiducia e ora la sto ripagando”

Jeremie Boga, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo, spiegando il suo buon momento di forma in nerazzurro, dopo una prima parte di stagione complicata e con poche presenze.

Queste le sue parole: “Nel mercato invernale il club mi ha detto sin da subito che non era intenzionato a trattare e che avrei avuto più spazio per giocare. Ho sentito fiducia, ho capito che dovevo ripagarla”.

Il prezzo del suo cartellino ha mai rappresentato un peso? “No, non mi sono mai fatto distrarre da queste cose. Non volevo andare via perché sapevo di non aver ancora fatto quello per cui sono venuto a Bergamo”.

Foto: twitter Atalanta