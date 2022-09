Boehly propone All Star Game Premier, Klopp: “E poi cos’altro? Portiamo qui gli Harlem Globetrotters e li facciamo giocare in una squadra di calcio?”

Da pochi mesi al comando del Chelsea, Todd Boehly è intenzionato a portare parecchie novità e non solo per quanto riguarda la squadra londinese. Ha parlato, infatti, di un “North vs South Premier League All-Star game” in stile americano, con i giocatori delle squadre di Liverpool e Manchester da un lato e le stelle delle società con sede a Londra dall’altro. Aggiungendo: “Spero che la Premier League faccia un po’ tesoro della lezione degli sport americani in quanto a gestione e promozione. Potremmo fare anche noi un All Star Game. La gente sostiene che servono più soldi alla piramide del calcio: l’All Star Game della Mlb a Los Angeles ha fruttato 200 milioni di dollari. Potremmo dare alla piramide del calcio quello di cui ha bisogno molto facilmente”.

Secca la risposta di Jurgen Klopp: “Quando si troverà una data per farlo, chiamatemi – ha ironizzato il tecnico del Liverpool – Ci si dimentica che negli Stati Uniti lo sport si ferma per 4 mesi per cui sono molto contenti di fare un po’ di sport durante queste soste. Nel calcio è completamente diverso. E poi cos’altro? Portiamo qui gli los Harlem Globetrotters e li facciamo giocare in una squadra di calcio?”.

Foto: Twitter Liverpool