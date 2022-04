Bodo, Haikin risponde a Mourinho: “Notte indimenticabile parte 2. Bel risultato per una squadra che parla troppo”

Nikita Haikin, portiere del Bodo Glimt, su Twitter, ha espresso entusiasmo per la vittoria sulla Roma. Il portiere russo, dopo il 2-1 di ieri sera, ha mandato una frecciata a José Mourinho.

Il giocatore ha scritto: “Notte indimenticabile parte 2. Bel risultato per una squadra che parla troppo, eh?”, in riferimento alla frase del tecnico giallorosso rivolta ai giocatori avversari alla vigilia del match di Conference League: “Alcuni di loro sono bravi anche a parlare, siamo qui per loro”.

Il capitolo finale, in ogni caso, si avrà all’Olimpico giovedì prossimo.

And what a result for a team that 'talk too much', eh? #UECL pic.twitter.com/jirvqraHWl — Nikita Haikin (@Nikita1Haikin) April 8, 2022

Foto: Twitter personale