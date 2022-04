Bodo/Glimt, Knutsen: “L’atteggiamento di Mourinho è scioccante”

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, avversario della Roma in Conference League, ha parlato ai media norvegesi di quanto accaduto al termine del match di andata, dov’è risultato essere tra gli spiacevoli protagonisti di uno scontro fisico con Nuno Santos: “Avvenimenti del genere mi farebbero venir voglia di mettermi a fare altro. Ho addiruttura considerato se non fosse il caso di andare avanti nel mondo del calcio. Quanto successo è troppo lontano dai miei valori, dal club e dal calcio norvegese. In questi casi devi trovare la forza in te stesso e reagire nel miglior modo possibile. Per me la cosa più importante è potermi guardare allo specchio. Se non dovessi più riuscire a farlo, dovrei considerare se ne vale davvero la pena.

Mourinho? Questo tipo di atteggiamento è scioccante. I suoi valori e il suo modo di allenare sono così lontani da ciò che rappresento. È un’incredibile delusione vedere certi comportamenti da un allenatore così titolato e che ha fatto parte del gioco per così tanto tempo“.

Foto: Twitter Roma