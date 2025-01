Bocchetti su Castrovilli: “Ha rinunciato a molti soldi, è carico”

A parlare in vista della partita contro l’Hellas Verona è stato il tecnico del Monza Salvatore Bocchetti. Tra i temi toccati, oltre alla partita, c’è stato anche il neoacquisto Gaetano Castrovilli. Queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa: “Sappiamo l’importanza della partita, ho cercato di far stare i ragazzi tranquilli e sereni. Castrovilli? Ho parlato con lui al telefono, era carico e motivato. Ha rinunciato a molti soldi e in questo mondo è sempre più difficile trovare persone del genere, gliene va dato atto. Lui è un professionista, sono contento di averlo già a disposizione. Ci serve, ma vediamo se domani giocherà. Ancora non l’ho visto e abbiamo un altro allenamento a disposizione”.

FOTO: Instagram Bocchetti