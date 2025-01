Bocchetti: “Recuperiamo Kyriakopoulos, out in quattro. Lekovic? Lo voglio valutare”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Monza Salvatore Bocchetti, in vista del match contro il Bologna.

“Sappiamo che siamo ultimi, dobbiamo giocare al massimo tutte le partite. Bisogna continuare su questa strada l’ho già detto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti ma dobbiamo pensare subito al Bologna. La classifica deve essere fonte di grande energia e cattiveria. Dobbiamo essere attivi, concentrati e consapevoli della classifica che abbiamo. Lekovic? Lo dobbiamo vedere ancora nelle prossime ore. Ho guardato la partita di ieri sera, il Bologna non ha bisogno di presentazioni. Loro giocano in casa e noi andremo lì per fare la nostra gara, dobbiamo dare una dimostrazione di maturità, come abbiamo fatto con la Fiorentina. Il modulo è stato studiato appositamente per la gara con la Fiorentina, poi ci sono i principi di gioco. Per noi che siamo ultimi non prendere gol è importantissimo, anche perché con la qualità che abbiamo davanti i gol arriveranno. Mi piace quando la palla esce veloce dalla difesa e cogliere di sorpresa l’avversario”.

Sugli infortunati: “Da allenatore non ho mai visto così tanti infortuni, io devo allenare al massimo chi ho a disposizione e lunedì ne è stata una dimostrazione. A Bologna dovremmo recuperare Kyriakopoulos. Birindelli, Mota e Caldirola non saranno della partita mentre Pablo Marì è da valutare. Pessina? Ne avrà ancora per un po’”.

Foto: Instagram Bocchetti