Bocchetti: “Non sono preoccupato, il gruppo è unito. La strada intrapresa è quella giusta”

Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo, che relega i suoi al penultimo posto in classifica con 5 punti.

Queste le sue parole: “C’è molto rammarico, perché poi sono degli episodi, più di qualità magari un pizzico di cattiveria. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che danno l’anima ma raccogliamo troppo poco in partita. Io sono fiducioso, è questa la strada giusta, bisogna dare tutto, prima o poi faremo gol e punti”.

Su Piccoli: “Stava benissimo, peccato che ogni volta dobbiamo cambiare qualcosa per infortunio. Scombussola un po’ i piani, ma bisogna guardare avanti con fiducia. Il nostro cammino è questo, lavorare duro e crescere anche analizzando gli errori”.

Sul trend negativo: “No, preoccupato no. Per come vedo i ragazzi, danno l’anima, non sono preoccupato. Ho tanta fiducia in loro, ci serve qualche punto per il morale perché se lo meritano e per uscire da questa situazione. Ora testa bassa, pedalare e cercare di fare qualche punto già dalla prossima partita”.

Verona penultimo: “Quando si prende gol va sempre male. Io ho solo fiducia in questi ragazzi. Bisognerà lavorare molto di più, daremo molto di più e lavoreremo più sodo, è quello che fanno anche i ragazzi in allenamento”.

Foto: twitter Verona