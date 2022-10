Bocchetti: “Non è una critica alla gestione precedente, ma io voglio un gioco intenso. Se non sei preparato nel secondo tempo cali”

Alle porte c’è la trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, e il tecnico del Verona, Salvatore Bocchetti, è in cerca della sua prima vittoria. Lo stesso ha analizzato la gara nella consueta conferenza stampa: “Giochiamo fuori casa, sarà una partita differente rispetto a quella giocata contro il Milan. Sono gare più difficili, ma ci siamo preparati bene e sappiamo cosa fare. Cercheremo di dare il massimo come sempre, per noi è importante dare tutto, provando a far punti. Non vorrei che passasse il messaggio di aver criticato la gestione precedente. Quello che voglio dire io è che, praticando un calcio così intenso, nel secondo tempo se non sei preparato cali un po’. Si stanno mettendo dei mattoni un po’ alla volta, poi vedremo”. Su Doig e Hrustic: “Lo stop di Hrustic sarà quello più lungo: dispiace sempre se un ragazzo si fa male. Lui non ci sarà, ma spero di poter contare su qualcun altro”.

Foto: instagram Verona