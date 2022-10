Bocchetti: “L’Hellas aveva bisogno di aiuto e io gliel’ho voluto dare. Mi ispiro al calcio di Gasperini”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo tecnico dell’Hellas Verona, Salvatore Bocchetti, si è presentato ai tifosi e ai media presenti. Di seguito un estratto delle sue parole: “Come ben sapete ero l’allenatore della Primavera. La società aveva bisogno di un aiuto, e io gliel’ho voluto dare. Mi hanno scelto e sono contento di questo. È un ruolo molto importante, ma ce la metterò tutta per dare il mio contributo. La società ha bisogno, io ho entusiasmo e voglia di iniziare“. Poi ha proseguito parlando del tipo di calcio che proverà a proporre sulle orme di Gian Piero Gasperini e Ivan Juric: “È il calcio che mi ha segnato da calciatore e da allenatore. Si tratta solo di apportare qualche modifica personale, ma grossomodo l’idea è quella“. Infine, ha così parlato della salvezza: “Non bisogna nascondersi dietro un dito. Abbiamo perso quaranta gol dall’attacco, ma sono convinto che chi è in rosa oggi, se messo nelle giuste condizioni, possa dare tanto. Poi sul mercato risponderà la società, io cerco solo di mettere la squadra nelle migliori condizioni”.

Foto: Instagram Hellas Verona