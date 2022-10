Bocchetti: “Grande partita contro i campioni d’Italia. Fiducioso per il futuro”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Salvatore Bocchetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha così analizzato il ko casalingo per 2-1 contro il Milan: “Ho trovato una squadra un po’ giù di morale per i risultati negativi, è venuto meno un po’ di entusiasmo, però i ragazzi si sono messi subito a disposizione accogliendomi bene e sono molto contento e fiducioso per il futuro perchè oggi abbiamo giocato contro i campioni d’Italia. Abbiamo fatto una grande partita. Qualche perdita c’è stata ma ci sono ottimi giocatori coi quali si può lavorare, oggi mi hanno dato un’ottima risposta e questo ci farà lavorare meglio nei prossimi giorni”. Infine, ha parlato dei suoi modelli: “A chi mi ispiro? Quelli con i quali sono cresciuto: Gasperini, Juric e Tudor“.

Foto: Instagram Hellas Verona