Bocchetti: “Dovrebbero rientrare almeno Verdi e Lazovic”

L’allenatore dell’Hellas Verona in conferenza stampa parla degli infortunati e della prossima partita contro il Monza: “Giochiamo contro una squadra che condivide il nostro obiettivo, ci siamo preparati alla grande, allenandoci forte. Dobbiamo fare punti. Recuperi? Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a quanto capitato a Verdi durante l’allenamento. Forse riusciamo a recuperare Lazovic, ma dobbiamo vedere la rifinitura, così come per Simone”.

Foto: Twitter Verona