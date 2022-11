Bocchetti: “Dopo la Juve avuta una reazione umana. Con lo Spezia sarà un bivio”

Intervenuto in conferenza stampa, Salvatore Bocchetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato dell’importanza della sfida di domani contro lo Spezia: “È una partita fondamentale, per noi è un bivio. Ma nessuna squadra è retrocessa a novembre. Sarà importantissima, dobbiamo dare tutto, ma non retrocediamo a novembre. Lo scorso anno la lotta salvezza si è decisa all’ultima giornata. Testa a domani, dovremo fare una grande gara. Credo nei ragazzi. Il percorso è difficile, ma noi ci crediamo e ce la mettiamo tutta. Vedo la grinta che i ragazzi mettono in allenamento e in partita. Posso solo essere contento e continuare questo lavoro”. Poi è tornato a parlare della gara contro la Juventus: “Sono contento, mi aspettavo una grande reazione dopo le ultime partite. Dopo la partita ho avuto una reazione abbastanza umana, per una serie di eventi ero un po’ caldo. Adesso è inutile sprecare energie per queste cose, sulle quali non possiamo incidere. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e fare un grande risultato domani”. E sulla reazione avuta nel post gara: “Penso solo a fare bene con la squadra e cercare di trasmetterle carica. Ho avuto una reazione umana, ma bisogna pensare a domani”.

foto: Hellas Verona Instagram