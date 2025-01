Bocchetti: “Con la Fiorentina out Mota e altri quattro. Mercato? Ci serve un difensore”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Monza Bocchetti, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina.

“I ragazzi hanno accusato il colpo ma hanno dato una grande risposta e fatto quel clic mentale dopo la sconfitta contro il Cagliari. Chi non ci crede è giusto che stia fuori. Ho visto bene i ragazzi in allenamento, da veri uomini. Ci siamo guardati negli occhi e mi aspetto una grande reazione in campo domani. Noi siamo ultimi e dobbiamo accendere il fuoco. I tifosi attendono una risposta e lavoriamo per fare bene. Tutti noi vogliamo fare bene e voglio una squadra con la bava alla bocca. Gli assenti? Non ci saranno Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Dany Mota e Caldirola. Forson è andato in primavera per mettere minuti nelle gambe. Marì? È un ragazzo serio e un grande professionista, ho parlato diverse volte con lui ed è parte integrante della squadra”.

Sul mercato: “Per il mercato ad oggi siamo contati in difesa, quindi un difensore”.

Le parole di Galliani: “Si, rimango della linea della società. Chi non ci crede è giusto che stia fuori da questo progetto. I ragazzi hanno dato una risposta positiva durante gli allenamenti. Mi aspetto una grande reazione domani”.

Foto: sito Monza