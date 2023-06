Bocchetti commenta la salvezza del Verona: “Un miracolo sportivo, i ragazzi si sono superati!”

Salvatore Bocchetti, allenatore in seconda dell’Hellas Verona, vice di Zaffaroni e allenatore in prima ad interim tra il 13 ottobre e il 3 dicembre 2022, commenta e festeggia su Instagram la salvezza dei gialloblù “Ancora faccio fatica a crederci, è stata una “cavalcata incredibile”, sono stati mesi difficilissimi che solo chi vive il calcio h24 può capire. Nessuno ci credeva, tutti ormai ci davano per spacciati ma questi ragazzi si sono superati, dal primo giorno che ho messo piede nello spogliatoio ho capito che questa impresa si poteva fare. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e hanno contribuito a questo risultato!!! Se questo non è un “miracolo” sportivo ditemi voi cos’è!? Sempre Forza Hellas, missione compiuta!”.

Foto: twitter_verona