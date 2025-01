Bocchetti: “Bondo ha sentito tirare. Dopo il gol ci siamo fatti schiacciare”

Dopo la sconfitta contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN, il mister del Monza, Salvatore Bocchetti:

Sul match: “Dopo il gol, ci siamo fatti schiacciare comunque da una squadra forte come il Bologna. Potevamo partire un paio di volte meglio e c’è stata qualche disattenzione difensiva. Va dato comunque merito agli avversari”

Centrocampo sempre con i due mediani? “In mezzo al campo ci siamo messi in due e ho optato per un attaccante come Djuric. Ci siamo fatti schiacchiare e davanti c’è mancato l’ultimo passaggio”.

Quanto manca Mota? “L’assenza di Mota non ci regala la profondità a cui ci ha abituato. Non è semplice fare cambi in base a giocatori che si fanno male, che si infortuniano. Cambiare strategia diventa complicato. Bisogna reagire: dobbiamo provare a fare punti già dalla prossima gara”.

Bondo? “Bondo ha sentito tirare, speriamo non sia nulla di grave”

Maldini? “Ha fatto gol, ha giocato vicino a Djuric ed è un giocatore sicuramente importante per la squadra. Può anche fare di più, è in forma e gioca”

Ora ci saranno dei match decisivi e scontri diretti, cosa dici ai giocatori? “Ai ragazzi dico che dobbiamo avere una mentalità con un atteggiamento ricco di lotta e cattiveria sportiva. Quando giochi un campionato così lungo, ti ritrovi a giocare con squadre più forti dal livello tecnico: l’agonismo e la forza deve consentirci di rispondere colpo su colpo”.

Foto: instagram Bocchetti