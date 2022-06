Boca Juniors, Battaglia chiama Vidal: “Ci farebbe fare il salto di qualità”

Sebastián Battaglia, tecnico del Boca Juniors, ha parlato di un possibile trasferimento di Arturo Vidal agli Xenezeis ai microfoni di ESPN. Queste le sue parole: “Vidal? Ci farebbe fare il salto di qualità. Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino. Ha molta esperienza e può dare molto alla squadra. Vedremo se la trattativa avanzerà e se arriverà il momento di parlargli. Ad oggi non c’è stata occasione, non so come sia la sua situazione”.

Foto: profilo Twitter Inter