Bobo Vieri positivo al Covid. L’annuncio della compagna sui social

L’ex attaccante di Inter e Nazionale, Bobo Vieri, è positivo al Covid.

Ad annunciarlo, sui social, la compagna, Costanza Caracciolo, ex velina. La showgirl ha ammesso che le condizioni dell’ex calciatore sono buone ma ha dovuto passare un Natale in isolamento.

Queste le sue parole: “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro Christian Vieri si è beccato il virus… pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte.. mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!”.

Foto: Instagram personale