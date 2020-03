Boban: “Ineccepibile la mia intervista. Non sapevo fossimo in Corea del Nord”

Dopo l’addio al Milan torna a parlare l’ormai ex Cfo rossonero attraverso le colonne de Il Giornale. Zvonimir Boban dopo il licenziamento per giusta causa è tornato anche sulle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni a La Gazzetta: “La mia intervista è legalmente ineccepibile, arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo che fossimo in Corea del Nord. Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla”.

Foto: BBC