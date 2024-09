Boban: “Ibrahimovic? Non ho capito quale sia il suo ruolo. Fonseca? Il problema è il gioco che per ora non esiste”

Zvonimir Boban, ex giocatore ed ex dirigente del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’operato di Zlatan Ibrahimovic e dell’inizio di stagione in salita di Fonseca sulla panchina rossonera. A proposito del dirigente svedese ha detto: “Non ho capito cosa faccia, quali siano le sue responsabilità e le sue competenze al Milan per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine sarà lui quello giudicato, non Moncada. Resta il fatto che la squadra dello scudetto e della semifinale di Champions è stata imprudentemente smantellata. Su quelle basi si poteva costruire tanto. Per me è stato un errore madornale”. Sull’allenatore: “Mi preoccupa che non abbia ancora la certezza che questa squadra può e deve giocare con il 4-3-3. Al di là dei risultati, il problema è il gioco che per ora non esiste”.

Foto: sito Milan