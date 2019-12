Boban: “Ibra è unico, può dare una sterzata all’ambiente. Pioli? Siamo contenti del suo lavoro”

Zvone Boban, a margine della festa dei 120 anni del Milan, ha parlato ancora di Ibrahimovic ai microfoni di Radio 1 confermando quanto detto nelle scorse ore da Maldini: “Vedremo se al di là di questo avremo bisogno di intervenire in attacco. Ibra è unico, un giocatore diverso rispetto a tutti gli altri anche se non è giovane. E’ un giocatore di estremo carattere che può dare una sterzata all’ambiente. Quando abbiamo iniziato la trattativa però eravamo in una posizione di classifica diversa“.

Milan

“Ieri Maldini ha detto una cosa giusta e anche bella, ovvero che c’è una bella sintonia tra tutti: allenatore, rosa e dirigenza. Pioli ha capito tante cose, seppur arrivando in un momento delicato. Siamo veramente contenti del suo lavoro, si vede anche in campo. Ancelotti? Il Milan sarà sempre la sua casa, ma al momento l’accostamento è inappropriato”.

