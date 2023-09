Boban attacca: “Maxi-recuperi? Collina metta da parte l’ego per il bene del calcio”

Con la ripresa della stagione calcistica i maxi recuperi stanno diventando una tendenza per gran parte delle partite giocate. Intervistato da Marca, il dirigente UEFA Zvonimir Boban si è espresso così, attaccando l’ex arbitro Collina:

“Hanno preso questa decisione per conto loro, senza consultare squadre e calciatori, che proprio nell’ultima mezz’ora vivono il momento più duro della partita e adesso, in un calendario già eccessivamente fitto di impegni, vedono anche allungarsi a dismisura i recuperi. A Collina e alla FIFA non interessa nulla, ma il calcio non è loro, è di chi lo ama. Conosco l’ex arbitro da anni ed abbiamo sempre collaborato positivamente, ma adesso deve mettere da parte il proprio ego per il bene di questo sport. Per quanto riguarda le competizioni UEFA, noi non seguiremo queste direttive, sono l’anticalcio e vanno contro la salute dei calciatori“.

Foto: BBC