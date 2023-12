Boateng sul futuro: “Italia, Spagna, sono aperto a tutte le destinazioni”

Il difensore svincolato ed ex Bayern Jerome Boateng ha parlato ai microfoni di Kicker del suo futuro: “Mi alleno con la squadra U23 del Bayern Monaco e recentemente anche con la prima squadra. Lavoro con il mio allenatore privato per questo scopo. Sono in ottima forma fisica, altrimenti non avrei potuto impressionare in allenamento con il Bayern, come ha confermato Thomas Tuchel. In futuro, quando le cose con il Bayern non andranno bene, mi vedo all’estero, preferibilmente a partire dalla seconda metà della stagione. Italia, Spagna, sono aperto a tutte le destinazioni. Durante le partite di allenamento con il Bayern ho notato che potevo sempre giocare ad alto livello. Potrò aiutare molte più squadre e sarò motivato a continuare ad aumentare la mia collezione di trofei. Questo è sempre stato il mio obiettivo: vincere titoli in tutti i club”.

Foto: bundesliga.com