Boateng: “Sono pronto per nuove sfide, non sono a fine carriera. E voglio dimostrarlo a tutti”

Dopo essersi allenato per alcuni giorni con il Bayern Monaco, Jerome Boateng è nuovamente senza squadra. Il club bavarese, infatti, ha deciso di non tesserare il difensore tedesco, che ora è in cerca di una nuova sfida. In un’intervista rilasciata alla BILD, Boateng si è detto pronto per una nuova avventura da protagonista: “Sono pronto per nuove sfide, sono in ottima forma e non sono vicino alla fine della mia carriera. Sento un’energia incredibile ogni giorno e voglio dimostrarlo a tutti ancora una volta”.

Foto: bundesliga.com