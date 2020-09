Boateng si presenta: “Difficile dire no a Berlusconi e Galliani”

Nuova avventura per Kevin-Prince Boateng, ma con due vecchi amici. Presentato ufficialmente oggi, il nuovo centrocampista del Monza ha usato parole al miele per Berlusconi e Galliani:

“Quando mi hanno chiamato ho accettato subito: a loro non si può dire di no. Sarei potuto rimanere a Firenze per tanti motivi, ma sono abituato alle pressioni e per questo ho scelto questo progetto e questa piazza. Voglio contribuire a raggiungere grandi traguardi. Non sono abituato a giocare in una squadra senza pressioni, però vedo molta ambizione e non vedo l’ora di iniziare. Il mio ruolo? Il mister mi vede come trequartista e io spero di giocare così, ma sono pronto a tutto e se volesse schierarmi da terzino, farei anche quello”.

Foto: Twitter Monza