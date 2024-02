Boateng si presenta: “Darò tutto me stesso per la salvezza. Ribery un fratello, Ochoa dà sicurezza”

Jerome Boateng, nuovo difensore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club granata: “Sono molto felice di essere qui a Salerno, non vedo l’ora di cominciare a lavorare con la squadra ed è davvero bello per me essere qui, grazie!. Obiettivi? Sicuramente centrare la salvezza con la squadra e restare in Serie A. È una grande sfida, paragonabile alla vittoria di un titolo perciò dobbiamo cominciare a vincere e io farò il massimo, dando tutto me stesso, insieme ai miei compagni di squadra per restare in Serie A e fare grandi cose insieme”.

Poi ha proseguito: “Ho visto diverse partite della Salernitana, soprattutto le ultime e credo che la squadra giochi davvero molto bene. Credo sia stata sfortunata nelle ultime gare in cui ha perso, penso che non meritasse di perdere ma questo è il calcio. Da oggi fino all’ultima partita di campionato dobbiamo lavorare e conquistare più punti possibili. I dettagli nel calcio fanno la differenza e decidono le partite perciò dobbiamo essere preparati e lavorare insieme per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A”.

Su Ribery: “Franck è come un fratello per me, da quando giocavamo insieme al Bayern. Parliamo sempre tanto, ci sentiamo al telefono molto spesso e per me è stato davvero bello avere informazioni da lui su Salerno e su questo fantastico club. Mi ha sempre parlato molto bene della squadra e di quanto sia felice qui. Mi ha sempre detto che le persone qui sono fantastiche e lo sto vedendo coi miei occhi perciò sono davvero felice di essere qui e gli sono grato per i consigli”.

Infine, su Ochoa: “Ho giocato contro di lui con la Nazionale, purtroppo per me, abbiamo perso contro il Messico ma ora ho voglia di realizzare una grande impresa con lui. Sicuramente quello del portiere è un ruolo molto importante, lui ci dà sicurezza e noi dobbiamo aiutarlo per cercare di non subire gol”.

Foto: Instagram Salernitana