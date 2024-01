Boateng-Salernitana: dalla sorpresa di nove giorni fa alla trattativa ancora viva

Jerome Boateng è da tempo in trattativa con la Salernitana del direttore Sabatini, intenzionato a consegnare a Filippo Inzaghi un difensore di grande esperienza per tentare di replicare l’impresa salvezza di due anni fa. Una trattativa svelata da il 15 gennaio da SalernoNotizie e che è sempre viva. Infatti, le parti sono sempre a lavoro per trovare l’accordo definitivo ma, prima, la Salernitana dovrà compiere un passaggio fondamentale: sistemare l’indice di liquidità cedendo qualche calciatore.

Foto: Instagram Boateng