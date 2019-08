Boateng: “Potevo tornare all’Eintracht, ma ho preferito rimanere in Italia. Chiesa…”

In un’intervista a La Nazione, il neo acquisto della Fiorentina Kevin Prince Boateng ha parlato della sua nuova avventura a Firenze: “Sarà una Serie A molto bella da vedere, anche per questo mi ha fatto piacere restare qui. Mi rivoleva anche l’Eintracht ma credo che il livello del campionato italiano quest’anno sia superiore rispetto alla Bundesliga. Chiesa? Federico è di un’altra categoria. Ha tutto: tecnica, forza, velocità, tenacia, tiro, dribbling. Se avrà la testa giusta, potrà diventare uno dei tre giocatori più forti del mondo. Forse addirittura il più forte, lui si può far male solamente da solo. A questi livelli è la testa che fa la differenza, perché poi un po’ di talento per giocare ce l’abbiamo tutti, chi più e chi meno”.

Foto: Twitter Fiorentina