Boateng: “Amo Ronaldo e il Real. Ma per giocare nel Barça ho detto che Messi è il più forte”

Kevin–Prince Boateng ha raccontato un curioso aneddoto nel corso di un podcast registrato con Rio Ferdinand; l’ex trequartista del Milan ha ammesso di aver detto una grossa bugia quando arrivò a Barcellona: “È stata una delle bugie più grandi della mia vita: quando arrivai al Barcellona, mi chiesero subito chi fosse il miglior giocatore del mondo. Ho dovuto dire che era Lionel Messi, ma ho mentito. Normalmente dico sempre la verità, ma ho mentito perché era l’unico modo per indossare la maglia del Barcellona. Ho sempre tifato per il Real Madrid quando ero adolescente e adoro Cristiano Ronaldo. Ma mi hanno detto che dovevo dire così, altrimenti non avrei giocato”.

Foto: Instagram Boateng