Bloccato l’arrivo di Ocampos all’Ajax, era già ad Amsterdam

Lucas Ocampos, ex Siviglia, è ad Amsterdam per le visite mediche e le firme in programma per oggi. L’Ajax aveva infatti chiuso con il Siviglia per il giocatore per 20 milioni di euro. Qualcosa però si è bloccato. Stando a quanto riporta il Telegraaf, il consiglio di sorveglianza del club avrebbe stoppato tutto. Il motivo? l’investimento troppo oneroso per un giocatore di 28 anni. Ocampos è stato costretto quindi a tornare a Siviglia in attesa che gli venga comunicato il da farsi.

Una situazione davvero clamorosa considerando che il calciatore aveva già salutato i tifosi.

Foto: Twitter Siviglia